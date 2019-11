Livros em braile passam a fazer parte do acervo da Biblioteca Pública de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Já estão disponíveis na Biblioteca Pública de Varginha publicações literárias em braile recebidas gratuitamente da Fundação Dorina Nowill para Cegos. As primeiras edições chegaram em outubro e a perspectiva é que, a cada 15 dias, sejam recebidos novos livros por meio desta parceria. Já podem ser lidas as edições de “Uma vida no escuro”, “Ruth Rocha conta a Odisseia”, “Exercícios de ser criança”, “Marco Queria Dormir” e “Entre Quatro Paredes”.

De acordo com a bibliotecária Eliana Costa, a parceria atende a um anseio das pessoas cegas de Varginha que iam à biblioteca, mas que não possuíam obras que fossem acessíveis a elas. “Buscamos atender todos os públicos e este é mais um avanço para incluir estas pessoas com deficiência. É muito gratificante possibilitar esse acesso ao mundo literário”, destaca a bibliotecária.

braile ou braille é um sistema que permite aos cegos ler e escrever. O método recebeu esse nome em homenagem ao inventor dele, o francês Louis Braille. A Fundação Dorina Nowill para Cegos é uma organização sem fins lucrativos que há mais de sete décadas se dedica a facilitar a inclusão social de crianças, jovens e adultos cegos e com baixa visão. A organização nasceu de uma necessidade de Dorina de Gouvêa Nowill, cega aos 17 anos, que percebeu a carência de livros acessíveis às pessoas com deficiência visual no Brasil.

diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, parabenizou a iniciativa. “A biblioteca tem aumentado cada vez mais o acervo e atraído dezenas de pessoas diariamente. O acervo é muito rico e diversificado para levar a literatura para todos os públicos”, destaca Lindon Lopes.

A Biblioteca Pública de Varginha é mantida pela Prefeitura Municipal e pela Fundação Cultural. O atendimento é feito de segunda a sexta de 7h às 17h na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro. Todo o acervo da biblioteca pode ser consultado on-line pelo site www.fundacaoculturaldevarginha.com.br/biblioteca. Pra que o usuário possa levar livros para casa, é necessário se cadastrar apresentando a identidade e um comprovante de endereço. Mais informações pelo (35) 3690-2141.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha