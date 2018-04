Livro retrata a história de Varginha entre 1883 e 1889

O historiador e presidente da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências (AVLAC), José Roberto Sales, lança na próxima quarta-feira (25), às 19h30, na Casa da Cultura, o livro “Atas da Câmara Municipal de Varginha – MG no Brasil Império 1882-1889”.

O livro de 442 páginas foi editado pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, e apresenta a transcrição integral com atualização ortográfica das atas da Câmara Municipal de Varginha que constam do livro “Actas da Camara Municipal da Cidade da Varginha 1883-1889”.

De acordo com o historiador, “a data da primeira ata é 17 de dezembro de 1882 e, a da última, 22 de novembro de 1889, embora o ano de 1882 não conste do título do livro. O período corresponde ao último decênio do Brasil Império, durante o Segundo Reinado em que D. Pedro II foi o imperador”, afirma.

O livro é dividido em duas partes. A primeira apresenta dados históricos de Varginha à véspera de sua emancipação política e alguns aspectos da tramitação dos projetos de elevação da Vila à categoria de Município (1881) e de Cidade (1882) na Assembleia Legislativa Provincial, bem como os principais argumentos utilizados pelos deputados para justificar as solicitações ao Governo da Província. A segunda parte contém os textos transcritos das atas.

A transcrição, com atualização ortográfica, tem o propósito principal de possibilitar que os textos possam ser compreendidos por um público amplo constituído por estudantes dos vários níveis de ensino, leigos e pessoas interessadas na história de Varginha, e não somente por especialistas, pesquisadores e historiadores.