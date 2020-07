Live do 5ª da Boa Música desta semana é com Mayara Blanco & banda

Pin Compartilhar 0 Compart.

Live terá transmissão no Portal CSul e na página oficial do jornal no Facebook.

Nesta quinta-feira, a partir das 20h, vai ter muito Samba, Soul e MPB na live do 5ª da Boa Música. O som fica por conta da cantora Mayara Blanco que será acompanhada por Douglas Rosa (guitarra), Claudinei Dasdores (baixo) e Rogério Macedo (bateria).

A live será transmitida pelo Facebook do 5ª da Boa Música, site e YouTube Varginha Cultural, além de ter a parceria na transmissão simultânea pelo Facebook do Blog do Madeira, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, TV Princesa, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online e Van FM. O evento conta ainda com o apoio da Conexão Solidária Cultural da EPTV.

O projeto 5ª da Boa Música completa 11 anos em agosto. É uma realização da Prefeitura de Varginha, que conta com a organização da Fundação Cultural.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural