LIRAa aponta Varginha com risco médio de infestação do mosquito Aedes Aegypti

Redação CSul/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha

O 2º Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti (LIRAa), realizado nos dias 8, 9 e 10 de março em Varginha, apontou a cidade com risco médio de infestação do mosquito Aedes Aegypti, transmissão de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

O levantamento, que é realizado em todo território nacional, em cidades com índice de infestação com mais de 2 mil imóveis, consiste em visitar 20% dos quarteirões sorteados pelo programa do Ministério da Saúde.

Nos imóveis visitados pelo Agente de Combate às Endemias, além do tratamento e eliminação dos focos, são recolhidos exemplares das larvas encontradas, que segue junto a formulário próprio contendo endereço, tipo de depósito e quantidade de larvas sendo encaminhadas ao laboratório do setor onde se faz a contagem e a identificação das mesmas.

Em Varginha

No total geral, em Varginha foram encontrados 88 focos do Aedes Aegypti e quatro do mosquito Aedes Albopictus. Os bairros com maiores números de focos foram: Nossa Senhora Aparecida, Jardim Corcetti, Jardim Sion, Padre Vitor, Vila Registânea e Bom Pastor.

De acordo com a prefeitura, o setor de Vigilância Ambiental em conjunto com outras secretarias do município, vem realizando diversas ações de combate ao mosquito.