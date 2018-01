Linhas 01 e 20 do Transporte Coletivo de Varginha sofrerão mudanças

A Prefeitura de Varginha, por meio do Departamento Municipal de Trânsito – Demutran, orienta aos usuários do Transporte Coletivo das linhas 01 (Pinheiros/Terminal Rodoviário) e 20 (Campos Elísios/Centro), que nos dias 25,26 e 27 deste mês, terão seu trajeto alterado em virtude de obras de recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Gabriel Penha de Paiva (da Igreja do Rosário até a esquina da Avenida Aristides Paiva).

Neste período, os prontos de ônibus localizados na referida via não funcionarão. Fiscais do Demutram estarão nos locais orientando os passageiros. Tanto a linha 01 quanto a linha 20 passarão pegarão a Avenida Almirante Barroso, pegando a Avenida Boa Vista, no São Geraldo, subindo pela Alameda dos Ipês, seguindo seu trajeto normal a partir deste ponto.

A Prefeitura de Varginha pede a compreensão dos usuários do Transporte Coletivo para esta medida necessária para os trabalhos das equipes da Secretaria de Obras.

Fonte: ASSCOM Varginha / Foto: Reprodução