Limpeza urbana em Varginha

A Praça da Mina, no bairro Campos Elíseos, que no domingo, 30, recebe o retorno do Projeto Canto de Praça, tem atenção especial da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Varginha. Toda a área está sendo limpa com capina e poda.

Nessa quarta-feira, 26, outras equipes também realizam a limpeza em locais como:

– Bairro Nova Varginha

– Bairro Jardim Ribeiro

– Av. Ruth de Carvalho (do Melão)

– Ribeirão Santa Maria

– Avenida dos Tachos

– Parque Mariela

– Campo abaixo da Escola Santinha Salles, no bairro Centenário

– Jardim Bouganville

– Avenida Aristides Ribeiro, no Jardim Ribeiro

– Bairro Vila Morais

– Rua Leocrácio Paulino, no bairro Monte Serrat

– Rua Dona Ambrozina, no bairro de Fátima

– Av. Otávio Marques de Paiva, abaixo do zoológico

– Rua Nilton Papali, Centenário

– Região Central

– Prefeitura, Vila Paiva

Essa programação pode sofrer alteração ao longo do dia, inclusive para atender outras demandas.

A participação da população é fundamental para manter Varginha limpa e saudável! Os moradores devem eliminar tudo que acumula água nos quintais e casas. Assim todos ajudam a combater os criadouros do mosquito Aedes Aegypti que transmite quatro graves doenças (dengue,chikungunya, zika vírus e febre amarela).

