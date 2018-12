Licitação define nova empresa do transporte coletivo

A Via Sul será a responsável pelo serviço de transporte coletivo público urbano de Varginha. O resultado da licitação foi divulgado nesta quarta-feira (19) e a empresa foi a única a participar do processo de licitação. O prazo para a exploração dos serviços será de 15 anos.

A Via Sul Transportes Coletivos é da cidade de Sabará e tem como sócio, o diretor da Autotrans, o empresário Rubens Lessa Carvalho.

No sistema proposto são 20 linhas, sendo três novas e sete com alterações nos trajetos. Outras dez permanecem como estão.

A Via Sul passou por todo o processo de edital, com avaliação técnica, valor de outorga e documentos de habilitação.

Dentro das requisições do edital, estão uma boa estrutura operacional, prazo de disponibilização da frota, percentual da frota com acessibilidade, sistema de bilhetagem eletrônico, centro de controle operacional e tecnologia embarcada com wi-fi.

Em relação ao valor de outorga, o edital estipulava R$ 1,8 milhão como valor mínimo pago à prefeitura. A empresa vai pagar um pouco mais, R$ 1.810.500,00.

Serão criadas três linhas

• Linha 007 (Santana/Via Centenário/Alto da Figueira/Via Sagrado Coração);

• Linha 010 (Damasco/Estrela/ Via Corcetti);

• Linha 011 (Treviso/ Via Campos Elíseos/ Eldorado/ Via Nova Varginha).

Sete linhas estão com alterações

• Linha 001 (Walita/Centro/Via Rodoviária);

• Linha 003 (Parque Rinaldo/Via Pinheiros/Padre Vítor);

• Linha 004 (Imaculada/Cruzeiro do Sul/ Via São Francisco);

• Linha 006 (São Lucas/Via Cidade Nova/Rio Verde);

• Linha 009 (Aeroporto/Via Cidade Universitária/Centro);

• Linha 012 (Jardim Atlântico Sul/Via Vila Floresta/Bom Pastor);

• Linha 019 (Jardim Ribeiro/Bouganville).

Permanecem inalteradas as linhas

• Linha 002 (Imaculada/Corcetti/Via São Francisco);

• Linha 005 (Barcelona/Rodoviária);

• Linha 008 (Centenário/Centro/Via Rodoviária);

• Linha 013 (Alameda/Rodoviária/Via Bom Pastor);

• Linha 014 (Damasco/Bom Pastor/ Via Santa Mônica);

• Linha 015 (Nova Varginha/Centro);

• Linha 016 (Jardim Ribeiro/Centro/Via Rodoviária/Jardim Primavera);

• Linha 017 (Rezende/Centro)

• Linha 018 (Nossa Senhora das Graças/Rodoviária/Via Bouganville);

• Linha 020 (Campos Elíseos/Centro/Via Bela Vista/Boa Vista).

Sistema proposto

