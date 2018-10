Leonardo Cicci cobra pintura de faixas de pedestres em avenidas da cidade

O presidente da Câmara de Varginha, Leonardo Ciacci, apresentou uma indicação solicitando ao prefeito a realização de estudos e providências para pintura de faixas de pedestres na Avenida Benjamin Constant, próximo às escolas SENAI e Coração de Jesus e também na Avenida Rio Branco, nas esquinas com as ruas São Paulo e Santa Cruz.

De acordo com Leonardo, as melhorias da sinalização de trânsito nesses pontos da cidade são urgentes devido ao intenso trânsito de veículos. “Nessas avenidas há uma grande movimentação de pessoas devido à proximidade de vários estabelecimentos comerciais e educacionais, por isso, acredito que essa iniciativa irá contribuir para que o trânsito se torne mais organizado e seguro, especialmente para os pedestres, que precisam aguardar longos períodos para que o fluxo de carros diminua e eles possam atravessar a via com segurança”, concluiu o vereador.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha