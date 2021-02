Leonardo Ciacci visita Romeu Zema em busca de apoio financeiro ao Hospital Bom Pastor

De acordo com o vice-prefeito de Varginha, foi solicitado apoio financeiro ao município para a aquisição de um acelerador linear visando atender necessidades do Centro de Oncologia do hospital.

O vice-prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, esteve nesta quarta-feira (24), em reunião com o Governo de Minas Gerais, Romeu Zema. Em pauta, estavam assuntos relacionados a investimentos no Hospital Bom Pastor.

De acordo com Ciacci, foi solicitado apoio financeiro ao município para a aquisição de um acelerador linear visando atender necessidades do Centro de Oncologia do Hospital Bom Pastor, equipamento essencial para o tratamento de câncer, uma vez que, a radioterapia conformacional 3D otimiza o tratamento da doença.

“Trata-se de aparelho utilizado no tratamento do câncer e com esta aquisição daremos mais qualidade de vida aos pacientes do Centro de Oncologia. Foi uma visita muito proveitosa, fomos muito bem recebidos pelos Deputados Betinho, Professor Clayton e Duarte Bechir, além do governador, que ouviu nosso pleito e manifestou toda a disposição em nos ajudar. Ficamos gratos pela calorosa repetitividade e retornamos para Varginha otimistas”.