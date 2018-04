Leonardo Ciacci recebe visita de supervisores do CIEE

O presidente da Câmara de Varginha, vereador Leonardo Ciacci, recebeu na tarde desta quinta-feira (26) a visita do supervisor do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE Sul de Minas, Henrique Naves e do supervisor operacional de Estágios, Kleber Colomarte.

Durante conversa realizada no Gabinete da Presidência eles discutiram projetos e ações desenvolvidas pelo CIEE/MG e tiveram a oportunidade de apresentar ao vereador um balanço dos atendimentos que o Centro realizou em Varginha.

Leonardo Ciacci enalteceu o trabalho desenvolvido pelo Centro de Integração em Varginha e em todo o estado. “O CIEE desenvolve um trabalho de ação social muito importante que beneficia os nossos estudantes através dos programas de Estágios e de Aprendiz. Uma Associação filantrópica de direito privado sem fins lucrativos que tem esse objetivo de auxiliar o jovem estudante universitário e do ensino médio na busca da qualificação profissional merece todo o nosso apoio e reconhecimento”, destacou o vereador.

Fonte: Ascom Câmara de Varginha