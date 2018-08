Leonardo Ciacci propõe campanha educativa para conscientização e preservação da água

Buscando conscientizar a população sobre a importância da água e estimular os moradores da cidade a reduzirem o desperdício deste bem natural, o vereador Leonardo Ciacci apresentou uma indicação na Câmara de Varginha, solicitando que seja elaborada uma campanha educativa para conscientização e preservação da água.

O vereador sugere que a campanha envolva crianças, jovens e adultos informando-os sobre a importância da água e as formas de preservá-la, mantendo os mananciais saudáveis e longe de qualquer tipo de contaminação. “Sabemos que simples mudanças de hábitos podem significar a economia de milhões de litros de água diariamente, por isso temos que ter esse cuidado e combater o desperdício não somente em casa, quando há preocupação com as contas a serem pagas, mas devem ocorrer em todas as ocasiões, colocando o bem do planeta e das futuras gerações em primeiro lugar”, disse.

Leonardo reforçou ainda, que a indicação tem como objetivo minimizar o uso indevido da água e, principalmente, evitar o racionamento de seu fornecimento. “Vale ressaltar que 70% do abastecimento de água para o nosso município advém de uma única fonte, o Rio Verde. A conscientização é a melhor maneira de inserir no cotidiano da população, ações que visem preservar e reutilizar a água, a fim de acabar com o desperdício, para que não tenhamos que enfrentar situações de falta de água em nossa cidade”, concluiu o vereador.

Fonte e foto: Câmara de Varginha