Leilão eletrônico de 2020 da Alfândega da Receita Federal em Belo Horizonte tem lotes em Poços de Caldas e Varginha

Lotes podem ser vistos no Depósito de Mercadorias Apreendidas de Poços de Caldas e no Porto Seco de Varginha.

No dia 09 de dezembro de 2020, a Alfândega da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (ALF/BHE) realizará um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas, para pessoas físicas e jurídicas. Os lotes 15 a 19 estão disponíveis para visitação no Depósito de Mercadorias Apreendidas em Poços de Caldas e o lote 20, no Porto Seco em Varginha.

Os lotes 15 a 19 contém motocicletas, carros e trator, o valor total dos lotes está estimado em R$55 mil. O lote 20 é de componentes eletrônicos avaliados em R$70 mil reais.

Clientela: Somente poderão apresentar propostas de valor de compra, Pessoas Jurídicas, regularmente constituídas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, e Pessoas Físicas, maiores de 18 anos ou emancipadas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, devidamente habilitadas para participação.

A participação no leilão eletrônico se dará mediante o uso de certificado digital válido do interessado, da Pessoa Física ou da Pessoa Jurídica.

Outros lotes estão disponíveis em outras regiões de Minas Gerais. Todos podem ser vistos no edital LPJ nº 0617700/001/2020 que está disponível para consulta pela internet no endereço da Receita Federal.

Fonte: Ascom Receita Federal-MG/Foto: Arquivo/Receita Federal