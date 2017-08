Lei de Incentivo à Cultura de Varginha abre edital para apoiar projetos em 2018

A Fundação Cultural de Varginha divulgou nesta segunda-feira (21) o edital de inscrições de projetos interessados em receber verbas da Lei Municipal de Incentivo à Cultura para o ano de 2018. O período de inscrição será de 21 de Agosto de 2017 a 29 de Setembro de 2017.

Os interessados devem se dirigir ao Serviço Geral de Protocolo, no prédio da Prefeitura, na Rua Presidente Antônio Carlos, 356, no período de 21 de Agosto a 29 de Setembro de 2017, de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h30. A inscrição de projetos será processada junto ao Serviço Geral de Protocolo, mediante entrega do formulário padrão, da planilha orçamentária e da documentação exigida no edital. O formulário padrão e seus anexos ficarão à disposição dos interessados no site da Fundação Cultural do Município de Varginha (www.fundacaoculturaldevarginha.com.br).

O formulário padrão e a planilha orçamentária do COMIC deverão ser apresentados em uma via, devidamente preenchidos, com todos os documentos, textos e informes exigidos no edital e com todas as folhas numeradas sequencialmente e encadernadas, em espiral, de modo a impedir seu extravio. A planilha orçamentária e o formulário padrão devem ser assinados pelo representante legal. Não serão aceitos projetos manuscritos ou datilografados.

Além do formulário padrão e de seus anexos digitados em folha ofício ou A4, os mesmos deverão ser obrigatoriamente digitalizados em mídia CD/DVD e enviados ao setor de protocolos do município. Não será permitida, em qualquer hipótese, a devolução, a reprodução ou a cópia de projeto em análise, de seus anexos e de quaisquer outros materiais e/ou documentos protocolizados. O empreendedor deverá guardar consigo os originais e/ou cópia dos documentos, dos materiais enviados e do formulário padrão do COMIC preenchido. Em todos os formulários deve constar a data 2017/2018.

O edital e seus anexos ficarão à disposição dos interessados no site da Fundação Cultural do Município de Varginha (www.varginhacultural.com.br). Esclarecimentos aos interessados e orientação técnica para o preenchimento do formulário padrão serão prestados pela Fundação Cultural do Município de Varginha e pelo COMIC – CONSELHO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA, na Praça Matheus Tavares, 121 – Centro (Antiga Estação Ferroviária), em dias úteis, no horário das 08 às 17 horas, ou pelo telefone (35) 3690-2703, com a servidora Bianca Gomes da Costa.

Fonte: Varginha Online