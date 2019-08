Las Forasteras agita público do 5ª da Boa Música

Pin Compartilhar 0 Compart.

Com uma mistura de Pop Rock, MPB e Folk, o duo Las Forasteras, formado pela portuguesa Maria Salvação e pela alfenense Mila Tiso, agitou centenas de pessoas na noite desta quinta-feira (1º) na Estação Ferroviária. Acompanhadas pelo baterista Paulo César Santana Machado (PC) e pelo baixista Luiz Cláudio Ribeiro (Casquídeo), elas participaram da edição nº 355 do projeto 5ª da Boa Música, realizado pela Prefeitura de Varginha com organização da Fundação Cultural.

“Achei o espaço maravilhoso e quero sempre voltar aqui! Foi um prazer participar de um movimento tão bonito, que traz música boa e de graça para as pessoas”, disse Mila Tiso no final do show. “Nós já estivemos em iniciativas parecidas, mas nenhuma como essa. Adorei a energia do público e a organização. Quero voltar sempre!”, completou Maria Salvação.

O casal Magson Claudiano Januário, de 25 anos, e Nathália Bastos de Freitas, 23 anos, destacaram a importância do 5ª da Boa Música durante a apresentação. “É um evento imprescindível para fomentar a cultura na cidade, sempre apresentando para gente novas bandas, novos sons e tudo gratuito. Isso acrescenta muito para a população de Varginha”, destacou Magson. Para Nathália, “com a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar ficou bem mais seguro e o ambiente fica até mais familiar. Dá mais tranquilidade para as pessoas poderem participar”.

Tony Batistão, de 51 anos, e Raquel Toledo, 37 anos, foi outro casal que estava junto curtindo o som. Eles disseram que aguardam a semana toda esperando a quinta-feira chegar para participar do projeto. “A gente vem toda semana e o 5ª melhorou demais! Está espetacular isso aqui e o evento de hoje então está sem descrição. É o que está tendo de melhor em Varginha”, disse Tony. “Tem show aqui muito bom, e, às vezes, melhor do que aqueles que a gente paga. E aqui é de graça e tem a mesma qualidade”, elogiou Raquel.

A Guarda Civil Municipal de Varginha e a Polícia Militar garantiram a segurança do público durante o evento. “A gente tem feito um trabalho bem efetivo toda quinta-feira com um grupamento de oito guardas, mais o pessoal da viatura que trabalha no turno da noite. O pessoal pode vir tranquilo, que aqui está um local bem seguro”, assegurou a Subinspetora Gislaine, da Guarda Municipal.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha