Lar São Vicente recebe identidade para todos os idosos

A Delegacia Regional de Varginha realizou mais um projeto com fins humanitários. Desta vez, a missão foi no Lar São Vicente de Paulo, onde a Polícia Civil, em parceria com a Unidade de Atendimento Integrado – UAI, promoveu a identidade para todos os idosos que não a possuísse ou que estava vencida.

O projeto iniciou há mais de um mês, em que foram dados os primeiros passos para executar essa bela ação. A Polícia Civil de Varginha entrou em contato com a assistente social Thais Mendes Pereira, gestora do Lar São Vicente e com a Lúcia Amaral Fernandes, atendente especialista do UAI, e em conjunto foi possível providenciar todos os documentos necessários para viabilizar a coleta das digitais dos idosos já nas cédulas de identidades e dentro do próprio Lar São Vicente.

Nesta semana, funcionárias da UAI e policiais civis passaram a manhã no Lar São Vicente de Paulo e muito mais do que tirar identidades, foi um momento de amor ao próximo, solidariedade, alegria e reflexão. A Polícia Civil de Varginha mais uma vez dá exemplo mostrando que seu papel na sociedade é muito mais do que investigar crimes.

Os idosos que que ganharam um documento novo foram: Geraldo Messias Baptista de Lima, Irene dos Reis Campos Passaro, Lazaro de Oliveira, Maria Regina Gonçalves Bueno, Vicentina Duarte da Silva, Valdevar Sebastião, Expedito Rosa, Deusdete de Paula, Francisco de Oliveira, Tereza Maria de Jesus, Zilda de Oliveira Rosa, Rita Vieira da Silva, Ademar Antonio de Paula e Maria de Jesus.

Fotos: Polícia Civil