Lar São Vicente realiza bazar beneficente neste sábado

Neste sábado (14), das 9h às 12h, será realizada mais uma edição do Bazar Lar São Vicente de Paulo, em Varginha. Serão vendidas roupas, acessórios e artesanatos.

Comprando no bazar, você estará ajudando a manter este trabalho tão bonito em prol dos idosos que vivem no Lar. Todas as pessoas que trabalham no bazar são voluntários.

Quem quiser ajudar ainda mais e quiser fazer um exercício de desapego, pode aproveitar para doar o que já não usa mais. A doação irá para o bazar e todo o dinheiro arrecadado será utilizado para manutenção dos gastos com os idosos. São arrecadadas roupas, sapatos, acessórios, utensílios, itens de decoração, cama, mesa e banho, entre outros.

Mais informações através do (35) 3222-5130. O Lar fica na Avenida Francisco Navarro, nº 221, Centro (ao lado da Igreja).

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação