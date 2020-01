Lar São Vicente de Paulo recebeu grupo de ‘Palhaços da Alegria’; instituição necessita de doações

Pin Compartilhar 0 Compart.

“Não é nem uma sensação, é uma satisfação de ver que você está fazendo bem a quem realmente precisa,” disse Jonathan dos Santos, um dos integrantes de um dos grupos de palhaços da alegria que visitou o Lar São Vicente de Paulo, no último final de semana.

Semanalmente, grupos visitam a instituição que atualmente é o lar de 59 idosos. Trajados como palhaços, com o rosto pintado e um sorriso nos lábios, assim acontecem as visitas. Esses grupos buscam levar alegria e distração para os residentes do Lar São Vicente, “te dá um gás para continuar a lutar pelos seus objetivos e melhorar o mundo,” acrescentou Jonathan.

O Lar São Vicente é uma instituição sem fins lucrativos, por isso sobrevive apenas de doações. No último sábado (25), os velhinhos receberam roupas durante a visita do grupo de palhaços.

Na visita os integrantes do grupo conversaram com os idosos, fizeram brincadeiras e os velhinhos também compartilham seus momentos dentro do lar, mostrando seus desenhos entre outras atividades realizadas.

O grupo de palhaços da alegria também visita outras instituições da cidade, como o Hospital Regional. Lá as visitas acontecem de duas em duas semanas. “A sensação de paz que se sente por um pouco de esforço seu, vale muito”, finalizou Jonathan, que encorpora o palhaço ‘Azeitona’.

O CSul entrou em contato com a instituição e foi informado a respeito dos itens mais esperados vindos das doações, são eles: fraldas G e extra G, assim como materiais para curativos.

Os métodos para realizar as doações também foram informados a redatora do CSul, Franciele Brígida, “as doações podem ser realizadas na recepção, através da conta de água e também pela conta bancária,” disse Bianca Machado, responsável pelo setor administrativo do Lar São Vicente de Paula.

Como doar através da conta de água?

O interessado em doar através da conta de água, deve comparecer no Lar São Vicente de Paula, localizado na Av. Francisco Navarra, 221 – Centro, e assinar uma autorização que permite que seja descontada na conta determinada quantia em dinheiro.

Conta bancária

Os associados do Banco do Brasil podem autorizar para descontar através do débito automático.

Número da conta

26972

Digito 7

Agência 00329

Via mensageiro

O doador deixa um endereço no Lar São Vicente, através do número (35) 3222-5130, e todos os meses um motoboy vai até a residência recolher a doação.

Redação CSul: Franciele Brígida Foto: Arquivo pessoal/Jonathan dos Santos