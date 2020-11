Lar São Vicente de Paulo necessita de doações; campanha de Natal “Apadrinhe um Idoso” segue até 10 de dezembro

Interessados em realizar doações podem comparecer na própria instituição ou entrar em contato por telefone

O Lar São Vicente de Paulo, em Varginha, está necessitando de doações. Conforme informado ao CSul, o Lar atualmente necessita de fraldas geriátricas nos tamanhos G e Extra G.

Ainda conforme relatado, a instituição necessita de caixas de leite, desnatado ou integral. O Lar São Vicente, também realiza todas às quintas, um bazar que tem seus lucros revertidos para a própria instituição.

Quem puder contribuir com fraldas, alimentos ou roupas poderá comparecer no próprio Lar São Vicente de Paulo, localizado na Av. Francisco Navarra, 221, Centro, ou entrar em contato através do telefone (35) 3222-5130. O CSul reforça que, os doadores que comparecerem na instituição, deverão estar fazendo uso de máscara para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Vale ressaltar que, o Lar está recebendo até 10 de dezembro presentes de Natal através da Campanha Apadrinhe um Idoso; os interessados podem presentear conforme as listas feitas pelos próprios idosos, os presentes vão desde chocolates até pijamas.

Redação CSul: Franciele Brígida Foto: Divulgação