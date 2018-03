Lançamento do Bairro Imperial 2 será nesse final de semana

O lançamento do Loteamento Imperial 2 será neste sábado (17/3) e domingo (18/3), a partir das 9h na Av. Marlene Pieve Miranda, 100 – Imperial – Varginha.

Lotes a partir de 250m2;

Infraestrutura completa;

Pronto para construir – CRI 48.770;

Topografia privilegiada (visão de 360 graus da cidade);

5 minutos do centro de Varginha;

Único loteamento totalmente arborizado de Varginha;

Financiamento em até 150 meses – simulação nos dias do lançamento;

Financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida.

“O objetivo é tornar o Imperial 2 um bairro de classe média/alta, tendo em vista que faremos um condomínio de alto nível ao lado. Uma quadra será formada apenas por imóveis comerciais, como farmácias, padarias, supermercados, academias etc. Não vamos permitir a construção de serrarias, oficinas etc.”, disse o coordenador do loteamento, Urias Júnior. Na foto acima, ao lado do proprietário do loteamento, Afonso Miranda.

Fones: (35)3222-9166 / 3214-3984 / 98831-9166 / 99912-9166

Fonte: Blog do Madeira / Fotos: Reprodução