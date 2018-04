Lançamento da APP Sul de Minas será nesta quinta-feira

Buscar o aprimoramento e atualização técnica dos profissionais de propaganda, de modo que a profissão seja efetivamente capaz de prestar serviços aos seus usuários num nível de excelência que justifique o seu papel na economia e na sociedade. Esse é o objetivo da Associação dos Profissionais de Propaganda do Sul de Minas (APP Sul de Minas), que será lançada nesta quinta-feira (26), durante o IV Congresso Internacional do Grupo Unis.

Segundo o Presidente da Associação e Coordenador do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário do Sul de Minas, Prof. Me. Adriano de Almeida Gadbem, muitas regiões do Brasil possuem suas APP’s e o mercado do Sul de Minas sempre esteve carente quanto à integridade e união dos profissionais.

“Em muitos encontros, alguns profissionais sempre mostraram a necessidade de se unir e criar uma instituição que pudesse representar a força da propaganda sul mineira. A APP Sul de Minas vem de encontro a esta necessidade”, explicou.

O evento de lançamento da APP Sul de Minas será realizado no Auditório do Campus I do Centro Universitário do Sul de Minas, contando com a presença de palestrantes de renome.

Às 19horas, o Presidente da APP Campinas, Erick Curado, irá falar sobre o fortalecimento do mercado publicitário, sendo acompanhado pelo Presidente da Agência DM9DDB, Paulo Coelho, que traz o tema: “As tendências de um mercado forte”. Após as palestras será realizado um evento de confraternização para os participantes.

Os interessados em fazer parte da Associação já podem realizar seu cadastro de forma gratuita pelo site: http://appsuldeminas.com.br/site/. Os associados poderão participar dos eventos que terão abrangência em todas as áreas da publicidade através de workshops, mesas redondas, oficinas, etc.

A APP Sul de Minas terá sede em Varginha na Rua Maria Benedita, nº 78, bairro Vila Pinto.

Palestras 26/04