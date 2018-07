Laboratório de Fabricação digital aberto à comunidade será inaugurado no Grupo Unis

Você já ouviu falar em FABLAB? É um termo que vem do inglês “FabricationLaboratory” (Laboratório de Fabricação), e consiste em um espaço no qual pessoas de diversas áreas se reúnem para realizar projetos de fabricação digital de forma colaborativa.

Um FABLAB é tipicamente equipado com uma série de ferramentas controladas por computadores flexíveis que cobrem várias escalas de comprimento e materiais diferentes, permitindo a realização de inúmeras atividades simultaneamente.

Reforçando o compromisso da Instituição com a inovação e com o desenvolvimento da região, o Grupo Unis irá inaugurar no mês de agosto, o seu próprio FABLAB na Cidade Universitária.

“O objetivo é desenvolver uma cultura de aprendizagem através da prática, a ‘Aprendizagem Maker’. Essa iniciativa irá permitir que os estudantes coloquem a mão na massa na realização de projetos, além de organizar um espaço transdisciplinar e aberto ao exterior”, explicou o reitor do Centro Universitário do Sul de Minas, Stefano Barra Gazzola.

O FABLAB da Cidade Universitária estará à disposição de alunos e professores dos cursos de graduação e pós-graduação para o desenvolvimento de projetos, pesquisas e atividades de ensino.

Porém não é só a comunidade acadêmica que será beneficiada por essa iniciativa, o espaço estará aberto para a realização de atividades de extensão promovidas pela comunidade, e também para profissionais, empreendedores, startups e empresas que buscam desenvolver protótipos ou pequenas séries de produtos com finalidade comercial, bem como para promover capacitações e atividades que estimulem a criatividade.

“Acompanhando de perto a tendência educacional global por meio de visitas técnicas e intercâmbios em países de educação de ponta, como a Finlândia, por exemplo, decidimos investir nesse segmento. Com o apoio do Banco Santander e do Porto Seco Sul de Minas, o FABLAB foi criado com o intuito de permitir que qualquer pessoa possa ter acesso à fabricação digital e a uma rede global de conhecimentos”, ressaltou Stefano.

Empresas interessadas em contribuir com o Grupo Unis na criação desse ecossistema de inovação, incentivando as práticas de projetos colaborativos e o aprendizado participativo, podem entrar em contato conosco pelo número: 3219-5103.