“Juntos somos mais”: Paróquia do Mártir recebe programa da Canção Nova, ao vivo

A Paróquia do Mártir de Varginha recebeu na tarde desta sexta-feira (27), a Comunidade Canção Nova, de Cachoeira Paulista-SP.

A frente da Matriz do Mártir foi tomada de fiéis católicos que, de todos os cantos da cidade, chegaram e se uniram para louvar a Deus e acolher os missionários da CN, juntamente com o pároco Pe. Roberto, que está a frente da paróquia desde janeiro.

Dois programas, ao vivo, foram transmitidos da Paróquia: “Juntos somos mais” e o “Terço da Misericórdia”. Um momento de fé e louvor que pôde ser transmitido a todo o Brasil, através do próprio canal da CN na TV aberta.

O coral Raízes do Futuro, formado por detentos da comarca de Varginha, participou do momento religioso e encantou os presentes com a música “Noites Traiçoeiras”. O projeto que engloba o coral tem como objetivo a reinserção social dos presos por meio da música. O coral é coordenado pelo maestro Elias de Brito Pereira e tem o apoio dos diretores da Unidade Prisional. Os missionários da CN se emocionaram com a apresentação e agradeceram muito os integrantes.

Juntos somos mais

Com espontaneidade, os missionários Laércio Teixeira e Cris Rocha recebem convidados especiais que falam de sua história de vida. O programa apresenta iniciativas em prol do Projeto Dai-me Almas, Porta a Porta e Davi. Segunda, terça, quarta e sexta, 14h, e sábado e domingo, 10h30.

Terço da Misericórdia

Recitação do terço e veneração da paixão de Jesus, na hora em que morreu na cruz para nos salvar. As intenções do povo de Deus e a meditação de um trecho do diário de Santa Faustina. Terça, quarta e sexta, às 15h e, todos os dias, às 3h.

Canção Nova

A Comunidade Canção Nova é uma comunidade carismática católica, fundada por padre Jonas Abib e reconhecida pelo Pontifício Conselho para os Leigos como associação internacional privada de fiéis, dotada de personalidade jurídica (cfr. CIC, cân. 298-311; 321-329) e tem sua sede na cidade de Cachoeira Paulista (SP), Diocese de Lorena, São Paulo – Brasil.

A Comunidade Canção Nova é um corpo associativo de fiéis cristãos formado de mulheres e homens; jovens e adultos; solteiros, casados e celibatários, sacerdotes e diáconos, que assumem a vivência mais radical da consagração a Deus feita no Batismo e na Crisma, em função do apostolado, numa vida em comunidade, conforme o estado de cada um. Tal vivência inspira-se na prática dos conselhos evangélicos, adaptada à vida secular.

Contato Canção Nova

📧 faleconosco.cancaonova.com

☎+55 (12) 3186-2600

www.cancaonova.com

Redação CSul – Iago Almeida

Fotos: Dulce Merces – Paróquia do Mártir