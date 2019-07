Julho Verde: Varginha realiza atividades no mês de prevenção do câncer de cabeça e pescoço

O mês julho é o mês que chama a atenção das pessoas para o câncer de cabeça e pescoço, uma denominação genérica do câncer que se localiza em regiões como boca, língua, palato mole e duro, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe (onde é formada a voz), esôfago, tireoide e seios paranasais.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de cabeça e pescoço é o segundo que mais mata homens, perdendo apenas para o de próstata. Nas mulheres destaca-se o câncer da tireoide (o quinto mais comum entre elas).

Pessoas que fumam e ingerem bebidas alcoólicas frequentemente tem mais chance de desenvolver esse tipo de câncer, mas é crescente o diagnóstico da doença em jovens (com menos de 45 anos), sem a exposição a estes fatores, porém com tumores originados pelo HPV.

O importante é um diagnóstico rápido, porque se ocorrer tardiamente cresce a probabilidade de sequelas.

Programação

Em Varginha, no Centro de Oncologia, mensalmente são atendidos aproximadamente 115 pacientes com câncer de cabeça e pescoço.

Para chamar a atenção de toda a sociedade, principalmente para que fique atenta e faça exames médicos periódicos, haverá uma programação especial nessa quinta e sexta-feira, no Centro de Oncologia:

• Quinta-feira (11)

– palestra com o assistente social do INSS, Antonio Francisco Martins, às 9h30, na recepção do Centro de Oncologia

– Tema: Direitos Previdenciários

– panfletagem com informativos recebidos da Associação do Câncer de Boca e Garganta (ACBG) – Florianópolis – SC e que dão enfoque no tema da Campanha de 2019: “O câncer tá na cara, mas às vezes você não vê” com alertas sobre prevenção e localização

• Sexta-feira (12)

– às 9h, bate-papo com o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Ernesto Rabelo Dendena

Tema: Prevenção ao câncer

– 9h30: apresentação do grupo de lagintectomizados totais “Coral União de Voz” – cerca de 15 pessoas devem cantar clássicos musicais

– 10h15: entrega de duas laringes eletrônicas doadas pela ACBG.