Julho Verde mobiliza Centro de Oncologia em Varginha

O tema da campanha desse ano é “O câncer tá na cara, mas às vezes você não vê”; no Centro de Oncologia, por mês, mais de 100 pessoas são tratadas com câncer nessas regiões do corpo humano; saiba como podem ocorrer as colaborações

Julho é o mês que chama a atenção das pessoas para o câncer de cabeça e pescoço, uma denominação genérica do câncer que se localiza em regiões como boca, língua, palato mole e duro, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe (onde é formada a voz), esôfago, tireoide e seios paranasais.

Em Varginha, o Centro Regional de Oncologia – que funciona em anexo ao Hospital Bom Pastor – realizou atividades nos dias 11 e 12 incluindo palestra com o assistente social do INSS, Antonio Francisco Martins, sobre Direitos Previdenciários, bate-papo com o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Ernesto Rabelo Dendena sobre prevenção ao câncer, além de panfletagem com informativos recebidos da Associação do Câncer de Boca e Garganta (ACBG) – Florianópolis (SC) com alertas sobre prevenção e localização. Um dos momentos marcantes foi a apresentação do grupo de lagintectomizados totais “Coral União de Voz”. Também foram entregues duas laringes eletrônicas doadas pela ACBG.

Cerca de 130 pessoas participaram das atividades do Julho Verde no dia 11 e 150 prestigiaram a programação do dia 12.

A colaboração para o Centro de Oncologia deve ocorrer apenas por meio da “Associação de Voluntários Novos Ventos” que desde 2004 beneficia pacientes internados ou em tratamento ambulatorial. Depósitos bancários podem ser feitos para a agência 5081 Banco Unicred Conta Corrente 38144-6 em nome da Associação de Voluntários Novos Ventos ou diretamente no Hospital Bom Pastor cujo contato é Elizabeth Gadbem pelo telefone 35 3690-1025 com comprovação através de recibo. A Associação também busca convênios com programas assistenciais.

Números e cuidados

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de cabeça e pescoço é o segundo que mais mata homens, perdendo apenas para o de próstata. Nas mulheres destaca-se o câncer da tireoide (o quinto mais comum entre elas). Pessoas que fumam e ingerem bebidas alcoólicas frequentemente tem mais chance de desenvolver esse tipo de câncer, mas é crescente o diagnóstico da doença em jovens (com menos de 45 anos), sem a exposição a estes fatores, porém com tumores originados pelo HPV. Daí a importância da proteção durante a prática do sexo oral. O importante é um diagnóstico rápido, porque se ocorrer tardiamente cresce a probabilidade de sequelas.

Em Varginha, no Centro de Oncologia, mensalmente são atendidos aproximadamente 115 pacientes com câncer de cabeça e pescoço.

Associação de Voluntários Novos Ventos

Criado em 2002 – inicialmente Projeto Novos Ventos – é uma iniciativa de funcionários do Hospital Bom Pastor, que voluntariamente se uniram e constituíram uma ONG, com o objetivo de propiciar um atendimento mais humanizado, minimizar os efeitos da hospitalização, e proporcionar um ambiente mais agradável e humanizado.

A Associação é regida por estatuto devidamente registrado em 01/05/2005 e se fundamenta na defesa do bem estar biopsicossocial e no direito à saúde descrito pela OMS – Organização Mundial de Saúde, e garantidos pela Constituição Federal. Composta por uma diretoria – presidente, vice presidente, 1 e 2 tesoureira, 1 e 2 secretária e Conselho Fiscal, conta também com membros voluntários.

Todas as ações da Associação são exclusivamente voltadas para melhorias na área física, mobiliária e de equipamentos da Fundação Hospitalar do Município de Varginha, visto que a clientela atendida pelo Hospital é de 100% SUS, e a receita da Instituição é utilizada para a garantia de medicamentos e serviços básicos.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha