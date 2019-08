Jovens DeMolays serviram café para moradores de rua

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na noite desta quarta-feira (21), jovens da Ordem DeMolay de Varginha fizeram uma ação assistencial, onde serviram café para moradores de rua.

Ação começou no Ponto Central e seguiu para outros locais da cidade, onde frequentemente há a presença de moradores de rua.

A Ordem DeMolay é a maior entidade juvenil do mundo. É uma sociedade criada a partir de princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e filantrópicos, patrocinada e apoiada pela Maçonaria, para jovens do sexo masculino com idade compreendida entre 12 e 21 anos.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Divulgação