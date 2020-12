Jovem morre após acidente de moto no Carvalhos

Duas motos se chocaram na Rua Pablo de Souza; além da vítima fatal, outro motociclista teve ferimentos leves.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Um jovem de 20 anos morreu na noite desta quinta-feira (24), no bairro Carvalhos, em Varginha. Segundo a Polícia Militar, duas motocicletas se chocaram na Rua Pablo de Souza.

Ainda conforme a PM, um dos motocicletas relatou que não conseguiu evitar a batida. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado à Delegacia para prestar depoimentos.

O outro motoqueiro ficou gravemente ferido. Profissionais do Samu prestaram atendimento, no entanto, o jovem morreu ainda no local do acidente após parada cardíaca.