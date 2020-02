Jovem é preso portando revólver no Centro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um jovem de 19 anos, foi preso nesta sexta-feira (14), na areá central da cidade.

A Polícia Militar realizava operação de rotina pelo local, quando se deparou com o suspeito. Ao ver à viatura policial, o rapaz se demonstrou bastante nervoso. Os militares realizaram abordagem ao suspeito e localizaram um revólver calibre 32, sem munição.

Ao ser questionado sobre o porte da arma, o jovem disse que comprou em Três Corações e andava com ela por motivos de segurança. Ainda segundo ele, desavenças com pessoas do bairro São Geraldo o levaram a obter o revólver.

O jovem que já é conhecido no meio policial, foi preso e encaminhado para a delegacia. O revólver foi apreendido

Foto: 24º Batalhão da Polícia Militar

Redação CSul – Alisson Marques