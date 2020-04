Jovem é preso por tráfico de drogas e furto na Vila Flamengo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem foi preso na tarde da última quarta-feira (22), na Vila Flamengo, em Varginha. De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia de tráfico de drogas levaram os militares ao local indicado. Próximo a indicação, os policiais abordaram um jovem de 19 anos, conhecido por ‘Gui’. O suspeito trazia contigo uma mochila, ao ser revistada foi encontrada em seu interior um vídeo game, controles e jogos. Questionado, o jovem não soube dizer a procedência do aparelho. Com ele, foram encontrados ainda, uma bucha de maconha, um aparelho celular, além de uma quantia de R$ 1,300,oo.

Foi constatado o endereço do suspeito, na residência os policias encontraram 12 pedras de crack, uma balança de precisão, uma bucha de maconha, além de R$ 137,00.

Os policiais fizeram uma pesquisa pela central de comunicação onde foi registrado um furto de um vídeo game com as mesmas características do aparelho.

O suspeito foi preso e os materiais apreendidos e encaminhados para a delegacia.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: 24º BPM