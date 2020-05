Jovem é preso e menor apreendido com drogas na Vila Barcelona

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um jovem de 19 anos foi preso e um menor, de 14 apreendido durante uma operação policial na noite dessa sexta-feira (22), no bairro Vila Barcelona. Segundo a Polícia Militar, alguns indivíduos estavam em frente à uma casa na Rua Rio Grande do Norte e ao avistaram a viatura tentaram se esquivar rumando sentido a uma mercearia próxima, momento em que o menor jogou algo no chão.

Todos foram abordados, sendo encontrados com o rapaz de 19 anos, uma quantia de R$ 10,00 e um aparelho celular, que ele não soube explicar a procedência. Com o menor nada foi encontrado.

Ao ser verificado o que o adolescente havia dispensado, foi encontrado um plástico com quatros quatro pedras de crack, embaladas separadamente.

O autor foi preso e o menor infrator apreendido junto com o material, sendo encaminhados para a delegacia de plantão para os devidos procedimentos.