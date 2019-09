Jovem é preso com 17 pedras de crack no bairro Pinheiros

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quarta-feira (4), a Polícia Militar realizou patrulhamento pelo bairro Pinheiros, em Varginha. Por volta das 23h45, os militares visualizaram o autor, de 22 anos, nas proximidades da Praça dos Girassóis segurando um objeto nas mãos.

Ao ver a viatura policial, o suspeito correu e jogou algo sobre o muro de uma casa na Alameda Laranjeiras, onde foi abordado. Com ele foi localizado a quantia de R$100,00. E na casa foi localizado no quintal o objeto jogado pelo autor, tratando-se de um plástico com 17 pedras de crack e um involucro com cocaína.

O autor alegou que o dinheiro encontrado em seu bolso era da venda de drogas, sendo então preso e encaminhado até a delegacia com material arrecadado, onde foi ratificado o flagrante.

Fonte e foto: PM