Jovem é preso após ameaçar populares e danificar viatura policial, no Sion

Um jovem foi preso na última quarta-feira (8), após ameaçar e danificar uma viatura policial, o fato ocorreu no bairro Sion.

Segundo informações da Polícia Militar, uma denúncia de que o rapaz estaria com uma faca ameaçando quem passava perto dele, levou os policias até o local. Entretanto, ao chegarem no lugar informado, o jovem já não estava mais lá. Pouco tempo depois, novamente os policiais foram acionados, dessa vez em decorrência de que o indivíduo estaria próximo á uma escola infantil. No deslocamento até o local os policiais avistaram o jovem, no entanto, o autor entrou para sua residência e começou a subir em telhados das casas vizinhas. A partir desse momento, o rapaz passou a intimidar os militares jogando pedaços de telhas contra as viaturas e as autoridades, além disso ameaçou de morte os policiais que o tentassem prender.

Com a chegada de apoio das demais viaturas o autor tentou novamente fugir por telhados, porém acabou dominado e preso. Durante sua prisão, os militares detectaram escoriações e uma queimadura na perna do jovem, levando-o para o Hospital Bom Pastor. No entanto, durante o trajeto o rapaz voltou a ameaçar os policiais. Após o procedimento médico, o jovem foi encaminhado para a delegacia e no percurso destacou aos policiais que já praticou dois homicídios na cidade.

Durante sua prisão, foi encontrado além de uma faca, uma pedra de crack e embalagens plásticas para embalar droga. O autor foi preso em flagrante. A viatura danificada foi periciada e liberada.

Redação CSul – Alisson Marques / Foto: Varginha 24h