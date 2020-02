Jovem é esfaqueado em um supermercado no Centro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um jovem de 17 anos, ficou ferido após tomar uma facada na região das nádegas. O ataque aconteceu na tarde da última quinta-feira (20), em um supermercado, no Centro

De acordo com as primeiras informações, a vítima que trabalha no estabelecimento foi atacado por um homem de 27 anos. Ainda segundo testemunhas, o suspeito chegou ao supermercado dizendo que alguém ali estava namorando sua ex-mulher e com isso atacou o adolescente.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o suspeito; Erik Henrique Oliveira, de 27 anos. Conforme uma outra denúncia, o homem estava em outra rua agredindo populares, no bairro Sion.

De acordo com a ex-namorada do autor, ele atacou o mesmo supermercado dias antes e a atacou transferindo socos contra ela. Um boletim de ocorrência foi aberto.

A vítima foi atendida e encaminhada para o Hospital Bom Pastor.

Redação CSul – Alisson Marques