Jovem é assassinado em obra na Vila Paiva

Pin Compartilhar 0 Compart.

Rapaz era autor de assassinato ocorrido em abril deste ano na Estação Ferroviária de Varginha

Um jovem de 19 anos foi assassinado na manhã desta quarta-feira (13), em uma obra na região da Vila Paiva, em Varginha. O rapaz trabalhava como servente de pedreiro no local e foi atingido por disparos.

De acordo com informações de testemunhas, dois homens passaram de moto e um deles fez vários disparos com arma de fogo. Elias de Jesus Silva Evangelista recebeu um tiro no peito e morreu ainda no local do crime.

A Polícia Militar informou que já tem dois suspeitos do crime e está realizando rastreamento.

Autor de crime

O jovem assassinado nesta manhã era o autor de outro assassinato ocorrido em abril de 2019, durante o projeto 5ª da Boa Música, na Estação Ferroviária de Varginha. Elias matou a facadas Mateus Ferreira Garcia, de 18 anos, e feriu outro homem. Ele saiu da prisão há cerca de um mês e estava trabalhando na obra de construção.

Confira vídeos da entrevista do enviados pelo Varginha 24 Horas:

Fonte, fotos e vídeos: Varginha 24 Horas