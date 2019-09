Jovem é preso com maconha na Praça Jardim do Sapo

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Guarda Civil Municipal vem desencadeando diariamente várias operações para combater além do tráfico de drogas, além do vandalismo aos patrimônios públicos em Varginha.

Durante uma dessas operações, no final da noite da última quarta-feira (4), um jovem, de 18 anos, foi preso com maconha. As equipes da ROMU – Ronda Ostensiva Municipal, e do Patrulhamento Preventivo foram abordar alguns suspeitos na Praça Dom Pedro II, no Jardim do Sapo, quando o jovem correu dos guardas e foi abordado na Travessa Tupi.