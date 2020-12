José Morais é empossado como vereador suplente em Varginha

Morais assume lugar de Zacarias Piva, que está em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, tratando de assuntos de interesse para o município.

Na noite desta segunda-feira (14), durante reunião ordinária da Câmara Municipal de Varginha, foi empossado o vereador José Vicente de Morais (PP). Ele assume no lugar do vereador Zacarias Piva que está em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para tratar de assuntos de interesse do Município. Zacarias se ausentou por 15 dias e retornaria no dia 06 de dezembro, mas em razão de adiamentos na agenda, o retorno do vereador foi transferido para o dia 21, motivo pelo qual foi necessário ser convocado o suplente.

José Morais obteve 910 votos na eleição municipal de 2016, ficando como primeiro suplente do Progressistas. Já assumiu como vereador por três vezes. De 1993 a 1996, quando foi eleito. De 1997 a 2000 (quando assumiu a vaga do vereador Júlio Cazelato que foi para a Secretaria de Bem Estar Social), e de 2001 a 2004, eleito novamente.

José Morais é empresário no ramo de consignados, casado com Neide de Abreu Morais, com quem teve os filhos Flávia de Abreu Morais Neri e Allysson de Abreu Morais.

Fonte e foto: Ascom Câmara Municipal de Varginha