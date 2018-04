Joãozinho Enfermeiro solicita melhorias em rua do Parque Boa Vista

Operação tapa-buracos, construção de calçadas, capina e poda de árvores. Estas foram as melhorias solicitadas pelo vereador Joãozinho Enfermeiro para a Rua Eni Antônia Grossi, no Parque Boa Vista, através de indicação encaminhada à Prefeitura durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Varginha.

O vereador justifica que os moradores do bairro estão insatisfeitos com os problemas da via. “Ao passarem por aquele local, os pedestres necessitam caminhar pelo leito da rua, desviando dos veículos, do mato alto e dos galhos das árvores provenientes dos terrenos baldios”, explicou.

Situação que, segundo Joãozinho, tem causado grande preocupação aos pedestres e condutores de veículos, que temem pela segurança de todos que passam pelo local, devido ao risco eminente de acidentes. “Espero que a Prefeitura atenda o mais breve possível esse meu pedido e tome as providencias necessárias para resolver os problemas relatados”, concluiu o vereador.