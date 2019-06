Joãozinho Enfermeiro pede melhorias no trânsito da Avenida Celina Ferreira Ottoni

O vereador Joãozinho Enfermeiro encaminhou uma indicação ao prefeito, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e ao Departamento Municipal de Transporte e Trânsito – Demutran, solicitando a realização de melhorias na sinalização de trânsito e a instalação de faixas de pedestres elevadas na Avenida Celina Ferreira Ottoni, no Bairro Rezende.

Segundo o vereador, a indicação tem como objetivo atender aos pedidos de moradores e trabalhadores de empresas localizadas na avenida que estão preocupados com a segurança do trânsito no local.

“Como nessa região da cidade estão instaladas diversas empresas como supermercados, laboratório, indústria e comércio em geral, o fluxo de veículos e caminhões é intenso, e muitas vezes esses motoristas não respeitam o limite de velocidade permitido na via. Acredito que com a melhoria na sinalização e a instalação de faixas elevadas de pedestres, que são medidas preventivas simples, mas de extrema importância, contribuirão para melhorar o tráfego dos veículos e orientar melhor os pedestres, os ciclistas e motoristas sobre os cuidados que deverão ser observados ao passarem pelo local”, finalizou Joãozinho.