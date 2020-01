Jardim Sion recebe Mutirão da Dengue na próxima quarta-feira (5)

Pin Compartilhar 0 Compart.

Devido a extensão do bairro, mutirão será dividido em duas etapas

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Prefeitura de Varginha

Na próxima quarta-feira (5) parte do bairro Jardim Sion receberá o Mutirão da Dengue. Os agentes irão percorrer as ruas do bairro das 7h30 às 13h.

A finalidade da prefeitura é de eliminar os depósitos de água parada nos imóveis e terrenos, com o recolhimento de todos os materiais inservíveis, no intuito de evitar uma epidemia de doenças transmitidas pelo vetor Aedes Aegypti e demais espécies de mosquitos, já que o bairro está com grande números de focos e casos de dengue confirmados.

A Prefeitura pede aos moradores para que retirem de suas casas, deixando nas calçadas no mesmo dia bem cedinho, no máximo até 7h30, todos os materiais inservíveis como móveis velhos, latas, vidros, metais, pneus, objetos que possam acumular água, dentre outros, pois os caminhões de coleta só percorrem as ruas uma única vez.

Não serão recolhidos pelos caminhões galhos de árvores e entulhos de construção. Devido a extensão do Jardim Sion, o mutirão será dividido em duas etapas. Segue relação das ruas que serão trabalhadas nesta primeira etapa:

*Rua Domingos Brito Braga

*Rua José Ciríaco da Silva

*Av. Dr. José Justiniano dos Reis

* Rua Francisco Silva Tavares da esquina da Rua Domingos Brito Braga até a Esquina da Av. Dr. José Justiniano dos Reis

* Rua Dr. Adelson de Barros da Esquina Da Rua José Ciríaco Da Silva Até A Av. Dr. José Justiniano dos Reis

* Rua Sebastião Otaviano da Silva da esquina da Rua José Ciríaco da Silva até a esquina da Av. Dr. José Justiniano dos Reis

* Rua Humberto Conde da esquina da Rua José Ciríaco da Silva até a esquina da Av. Dr. José Justiniano dos Reis

* Rua Estevam Bíscaro da esquina da Rua Domingos Brito Braga até a esquina da Av. Dr. José Justiniano dos Reis

* Rua Antônio Plácido de Barros da esquina da Rua Domingos Brito Braga até a esquina da Av. Dr. José Justiniano dos Reis

* Rua Nicolino de Moraes da esquina da Rua Domingos Brito Braga até a esquina da Rua Miguel Apreline

*Rua Miguel Apreline

*Rua João Ponciano Pinto

*Rua José N. Tavares

*Rua Poços de Caldas

*Rua Horácio G. Morais

*Rua Carmo da Cachoeira

*Rua Monsenhor Paulo

*Rua Sete Lagoas

*Rua Lambari

*Rua Caxambu

*Rua Cabo Verde

*Rua Baependi

*Rua Teófilo Ottoni

*Rua São João Del Rei

* Rua Serro

* Rua Andrelândia

* Av. Antônio Frederico Ozanan

* Rua Silvano Galo

* Rua Travessa Alvorada

* Rua Travessa São José

* Rua Alaíde Ribeiro Bueno

* Rua Maria

* Rua São José

* Rua Jonas R. Rezende

* Rua Alaor B. Nogueira

* Rua Amaro S. Lemos

* Rua Poeta Edgard de Brito

* Rua Profº Ramos César

Denuncie

Via telefone: Setor de Vigilância Ambiental (3690-2230)

Via email: denguedenuncias@varginha.mg.gov.br

Guarda Civil Municipal – fone 153