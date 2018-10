Jair Bolsonaro venceu nas seis maiores cidades da região; Em Varginha, candidato obteve 61,20% dos votos

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, foi o mais votado em Varginha com 61,20% dos votos válidos. Ao todo, o candidato recebeu 44.352 votos. Em segundo lugar ficou o candidato do PT, Fernando Haddad. O petista ficou com 14,42% dos votos.

Varginha teve uma abstenção de 18.251 eleitores, correspondente a 18,51% dos 98.588 eleitores aptos a votar na cidade. Para Presidente, os votos brancos representaram 3,56% (2.858 eleitores) e os nulos 6,53% (5.003 eleitores), ou seja 10,09% dos votos.

Veja abaixo o resultado final para presidente, governador e as vagas para o senado.

Região