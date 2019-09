Ironia Rock Band se apresenta hoje no 5ª da Boa Música

Com clássicos do Rock Nacional e Internacional, a varginhense Ironia Rock Band é a atração desta semana no projeto 5ª da Boa Música. O show está marcado para esta quinta-feira (19/09), às 20h, na Estação Ferroviária, com entrada gratuita. A organização é da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, e parceria com a Guarda Municipal e Polícia Militar.

O grupo é formado por Marcelo Mussel (guitarra), Lázaro Silva (guitarra e vocal), Weider Rodrigues (bateria), Elias Alves (baixo), Wagner Frama (teclado) e Alberane Cunha (baixo). No repertório do 5ª da Boa Música, a Ironia tocará composições do Barão Vermelho, Couting Crows, Cazuza, Queen, Legião Urbana, dentre outras.

De acordo com o guitarrista Marcelo, “começamos com uma banda há 2 anos com o objetivo de diversão e divulgação da arte. Desde então, ensaiamos semanalmente nos apresentando em alguns festivais na região”.

O nome Ironia surgiu porque a banda começou a tocar músicas do estilo de Punk Rock, como Plebe Rude, Aborto Elétrico, dentre outros. “Daí foi o nome que achamos que combinava na ocasião, depois fomos colocando outros tipos de rock no repertório”, complementa Weider.

Esta é a edição nº 362 do 5ª da Boa Música. A Fundação Cultural já está recebendo as inscrições das bandas que queiram se apresentar em 2020. Basta fazer o cadastro em www.fundacaoculturaldevarginha.com.br/cadastrodebandas.

Contato com a banda:

weiderpr@gmail.com

(35) 9 8808-0089