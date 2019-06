Intenção de compras registra aumento de 5,67% neste Dia dos Namorados

Mesmo não sendo uma das principais datas comemorativas do comércio, o Dia dos Namorados apresentou um resultado positivo.

De acordo com dados enviados pelo SPC Brasil, a intenção de compras em Varginha apresentou um crescimento de 5,67% entre os dia 01 e 12 de junho de 2019, se comparado com o mesmo período do ano passado.

Um dos fatores que contribuíram para este crescimento, foi a campanha realizada pela ACIV junto a 72 de seus associados. Na promoção, os consumidores que comprassem nas lojas identificadas com o cartaz da campanha, concorriam a uma viagem para Buenos Aires, com direito a um acompanhante.

Mais de 20 mil cupons foram preenchidos. O sorteio acontece na próxima segunda-feira (19), no auditório da ACIV e é aberto ao público.

Fonte: ACIV / Foto: Reprodução/Divulgação