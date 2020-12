Intenção de compras cresce no comércio de Varginha

Para o mês de dezembro, a expectativa é de que se mantenha o crescimento já que virá acompanhado do Natal, 13º e possíveis contratações temporárias devido ao horário estendido.

O mês de novembro foi um dos melhores para o comércio de Varginha desde o início da pandemia, pois a intenção de compras aumentou indicando que as pessoas estão movimentando mais a economia.

De acordo com dados do SPC Brasil, a intenção de compras cresceu 13,3% em novembro de 2020, se comparado ao mesmo período do ano passado. O aumento também foi percebido em comparação ao mês de outubro deste ano registrando 6,5%.

A ACIV já tinha percebido um aumento no movimento do comércio no mês de novembro e este dado foi confirmado com os números do SPC Brasil. Para o mês de dezembro, a expectativa é de que se mantenha o crescimento já que virá acompanhado do Natal, 13º e possíveis contratações temporárias devido ao horário estendido.

“É muito importante lembrar que as medidas de prevenção ainda estão valendo, todos precisam colaborar utilizando máscara de proteção e limpar as mãos com álcool gel sempre que possível, cabe ao lojista disponibilizar ao cliente um ambiente controlado e produtos para higienização das mãos”, disse o presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins.

Fonte e foto: Ascom ACIV