Instituto Cultural Semeando Cidadania realiza Festa Julina para crianças carentes

Pin Compartilhar 0 Compart.

No dia 24 de julho, o Instituto Cultura, História e Ecologia Semeando Cidadania realizou na Associação Médica de Varginha, a sua primeira ação social e cultural em benefício de pessoas carentes com uma Festa Julina para cerca de 80 crianças de varias comunidades como a Vila Barcelona, bairro de Fátima, Vila Mendes, Damasco e Padre Victor.

No Arraiá Cultural promovido pelo instituto que está nascendo e pretende realizar vários trabalhos nas áreas culturais, educacionais, sociais e ecológicas; as crianças participaram de animadas brincadeiras, teatros e receberam comidas típicas como algodão doce, pipoca, cachorro quente, refrigerante, arroz doce e torta de brigadeiro. No final da festa típica cada criança recebeu um kit contendo um livro de história infantil acompanhado de guloseimas.

O instituto está em fase de finalização de documentação e marcou a data de inauguração da sede para o dia 03 de setembro deste ano, a escola de artes será no Parque Urupês.

Em meados de agosto, o Instituto Cultura, História e Ecologia Semeando Cidadania anunciará o registro de seu estatuto e da diretoria composta, bem como os planos para as suas ações sociais e congraçamento de seus associados das causas.

Fonte: Varginha Online / Foto: Instituto Cultural Semeando Cidadania