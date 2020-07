Instalação de Hub de tecnologia em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Cidade está no radar do Mundo pelas lentes da UAEWORLD dos Emirados Árabes Unidos que tem como principal objetivo o desenvolvimento sustentável da região, com investimentos e geração de empregos.

O Diário Correio do Sul entrou em contato com a presidente da UAEWORLD Holding, Milena Martinelli, que apresentou o projeto de sustentabilidade inspirado no Legado do Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, fundador dos Emirados Árabes Unidos, em parceria com o Porto Seco Sul de Minas, presidido pelo empresário Cleber Marques de Paiva.

Segundo Milena Martinelli, ‘‘a parceria entre a UAEWORLD e o PORTO SECO SUL de MINAS foi estabelecida pelo Vereador Zacarias Piva, que teve acesso ao projeto em julho de 2019, e a partir daí, esperou a oportunidade certa para os contatos, pois o mesmo já estava no governo de São Paulo”. Ainda segundo a presidente da UAEWORLD Milena Martinelli, “Zacarias Piva provou o potencial de Varginha e do Porto Seco Sul de Minas, concretizando esta parceria em fevereiro de 2020, quando de minha visita à Varginha”, ressaltou a executiva.

Milena Marinelli salientou a capacidade da cidade de Varginha no setor de desenvolvimento humano

‘‘Sem dúvida, Varginha é referência no Brasil, ocupando uma das primeiras posições no ranking em desenvolvimento Humano, fator este que foi decisivo para a implantação da Incubadora – sede Brasil, que é parte integrante da UAEWORLD MATRIX de Segurança Futura Sustentável – única no mundo”, salientou Milena Martinelli, que também é especialista em desenvolvimento de países, cidades, comunidades auto-suficientes e sustentáveis.

A incubadora em Varginha, tem como principal objetivo, desenvolver o Piloto Modelo da primeira cidade auto-suficiente sustentável em parceria com o PORTO SECO SUL DE MINAS. A incubadora também prevê a instalação da UAEWORLD – Complexo de Desenvolvimento Humano – sede América do Sul, seguindo os princípios do legado do Sheikh Zayed – Desenvolvimento Humano, Preservação Ambiental e Sustentabilidade.

No último dia 21 de Julho, o Vice Presidente da República, General Hamilton Mourão, padrinho institucional do projeto no Brasil, conversou com sua Alteza Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, filho do Fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed e também com o Ministro das Relações Presidenciais dos Emirados Árabes Unidos, que tem sob seus cuidados o projeto da UAEWORLD desde 2018.

O Projeto conta ainda com o apadrinhamento político institucional do Governador Romeu Zema, desde Março de 2020; com o apoio da prefeitura Municipal de Varginha e como apoiador institucional na Câmera Federal em Brasília, o Deputado Federal por Minas Gerais, Charlles Evangelista (PSL).

A UAEWORLD tem ainda em sua programação de projetos para o Brasil, a instalação de comunidades auto-suficientes sustentáveis na região Amazônica, e ainda o parque das Nações, idealizado pelo visionário Hatiro Shimomoto, que sem localização definida, poderá ser mais um projeto para Varginha.

A UAEWORLD destaca ainda um projeto social na cidade, que atenderá famílias de baixa renda até 2022, com a meta de educar crianças e adolescentes através do esporte.

O início das atividades da UAEWORLD em parceria com o Porto Seco Sul de Minas, está previsto para o último bimestre de 2020, com a visita da Comitiva dos Emirados Árabes Unidos à Varginha.

Reunião do último dia 21, contou com autoridades municipais, estaduais, além do diretor do PORTO SECO, Cleber Marques de Paiva.

Vice Governador de Minas em Varginha

O vice-governador Paulo Brant estará em Varginha nesta terça-feira, 28, onde participa de evento no Porto Seco Sul de Minas. A comitiva do vice-governador conhecerá as instalações do Porto Seco, bem como os armazéns logísticos dedicados (Eurofarma, Unilever, Libbs, Cimed, Lumileds, Renesola, Philips Medical, Philips Lighting Nacional Comercial Hospitalar, Medlog e Cellera (Boticário).

Paulo Brant será recepcionado no Aeroporto Major Brigadeiro Trompowsky, pelo prefeito de Varginha, Vérdi Melo, pelo Secretário de Governo, Carlos Honório Ottoni Júnior e pelo vereador Leonardo Ciacci.

Durante a visita a equipe do Governo de Minas fará ainda uma visita a plataforma tecnológica para Inteligência Artificial, com parceria do Grupo Unis, onde participará de um debate sobre a malha ferroviária, com apresentação de visitas técnicas e análises pelo Porto Seco Sul de Minas para a viabilidade de Transporte ferroviário até os principais portos do Brasil. Ele fará ainda uma visita aérea no local onde será instalada a Cidade Inteligente (no Distrito de Fausto Ribeiro, a cerca de 5Km e 15 minutos do Porto Seco).

Segundo o prefeito de Varginha Vérdi Melo, “a vinda do vice-governador a Varginha nesta terça-feira, será uma continuidade das reuniões iniciadas na semana passada em Belo Horizonte com o governador Romeu Zema, quando participamos de uma video-conferência com o vice-presidente do Brasil general Hamilton Mourão e ainda alguns Secretários de Estado com o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, cujo objetivo foi a consolidação de um projeto elaborado pelo empresário Cléber Marques Paiva para instalação em Varginha um Centro Tecnológico com investimento dos Emirados Árabes Unidos”, disse.