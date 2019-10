Inscrições para o processo seletivo do Propac poderão ser feitas até 8 de novembro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Será aberto na próxima segunda-feira (28), o prazo de inscrição para o Curso de Assistente Administrativo do Programa Profissionalizante Adolescente Consciente (Propac). O processo seletivo 2020 será para os turnos matutino e vespertino.

O candidato deverá ter no mínimo 16 anos ou a completar até a data de 31 de julho de 2020 e residir em Varginha (inclusive pode ser morador na zona rural). Para os (as) adolescentes com 17 anos completos, vale ressaltar que o vínculo com a entidade será até os 18 anos.

Os interessados deverão ir até a sede do CDCA (Rua da Maçonaria, nº 75, Vila Bueno), das 7h30 às 11h ou das 13h às 16h. O prazo de inscrição vai até o dia 8 de novembro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3690-2085.

Confira a relação de documentos obrigatórios para a inscrição:

2 fotos ¾ do (a) candidato (a).

Xerox de RG e CPF do (a) candidato (a).

Xerox de RG e CPF do (a) responsável legal pelo candidato (a).

Xerox de declaração de renda dos responsáveis – O comprovante de renda dos responsáveis deverá ser atual, de pelo menos três meses anteriores. Caso o familiar seja autônomo deverá assinar declaração de próprio punho no ato de inscrição.

Xerox de comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento (se a família residir em imóvel alugado ou financiado). – Deverá ser atual (ao menos três meses anteriores).

Xerox de comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone recente – menos de 3 meses).

Xerox de cartão do Bolsa Família, BPC (Benefício de Prestação Continuada), Pensão de Alimentos, Pensão por Óbito ou qualquer benefício que seja recebido pela família.

Declaração de Escolaridade – Deverá ter declaração de matrícula constando no mínimo o 9º ano do ensino fundamental e/ou conclusão do 9° ano em 2019, informando o período ao qual o (a) candidato (a) está cursando. Esta declaração deve ser original e deve ser solicitada na Escola onde o (a) candidato (a) está matriculado.

