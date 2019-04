Inscrições para o Concurso Cultural Fotográfico Café com Foto estão abertas

Acontece entre os dias 22 e 26 de maio o Café com Tudo 2019. Entre as diversas atrações está o Concurso Cultural Fotográfico Café com Foto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 13 de maio de 2019, na ACIV.

O tema do concurso é o café em seus mais variados aspectos, seja uma plantação, processo de produção ou até mesmo o cafezinho coado. Cada participante pode se inscrever com até duas fotografias.

Os critérios para a escolha dos ganhadores serão: beleza, originalidade e expressividade. A votação será através de uma comissão montada pela ACIV. A premiação será paga em dinheiro sendo R$700,00 (setecentos reais) para o primeiro lugar, R$500,00 (quinhentos reais) para o segundo lugar e R$300,00 (trezentos reais) para o terceiro lugar.

O regulamento completo pode ser encontrado no endereço: www.aciv.com.br/cafecomfoto.

Fonte e foto: ACIV