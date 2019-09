Inscrições para o ‘Beleza Negra 2019’ continuam abertas até dia 19 de setembro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Continuam abertas as inscrições para o 23º Concurso Central Beleza Negra Varginha 2019. Serão duas categorias com idades de 12 a 17 anos e 18 a 30 anos.

Para as duas campeãs, os prêmios serão um relógio para a primeira categoria e um colar de ouro 18 quilates para a segunda. E todas as candidatas receberão certificado de participação.

Este ano, o desfile acontece no Varginha Tênis Clube – VTC, dia 19 de outubro e terá início às 20h e encerramento às 2h da manhã. Haverão atrações musicais e serviço completo de bar no local. O ingresso custará R$ 15 na portaria, no dia do evento.

Edição 2018

Idealizado pelo Eutêmio Tavares, conhecido como ‘Teminho’, a 22ª edição do concurso em 2018 aconteceu no dia 17 de novembro e reuniu autoridades e moradores da cidade em uma noite especial para familiares e amigos das modelos.