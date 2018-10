Inscrições para Concurso Público da Prefeitura de Varginha tem nova data

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Varginha, que estavam programadas para começar na terça-feira, 16 de outubro, foram adiadas para o período de 05/11/2018 até as 12h de 04/12/2018.

O Edital na íntegra, contemplando todas as alterações, encontra-se no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e no Escritório Local da Objetiva Concursos Ltda – Escola Easy Informática, em Varginha; nos sites www.objetivas.com.br, www.varginha.mg.gov.br e Órgão Oficial do Município de Varginha, disponível em http://varginha.mg.gov.br/orgao-oficial.Ao todo serão oferecidas 121 vagas em cargos de diversas áreas. Os salários variam de R$ 988,72 a R$ 8.052,34.

As inscrições podem ser pela internet ou presencialmente no escritório da Objetiva Concursos, na Rua São Paulo, 269, no Centro. Informações pelo telefone (51) 3335-3370.

A data da prova será divulgada posteriormente.

Fonte: Prefeitura de Varginha / Foto: Reprodução