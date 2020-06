Inscrições no Sistema Municipal de Cultural de Varginha são prorrogadas

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Fundação Cultural de Varginha prorrogou para o dia 26 de junho o prazo para inscrições no Sistema Municipal de Cultura. O objetivo é reunir e sistematizar as informações dos profissionais ligados à área artística e cultural da cidade.

O cadastro pode ser enviado exclusivamente por meio do site www.fundacaoculturaldevarginha.com.br/cadastrosmc, onde também podem ser consultados os profissionais que já se registraram. Caso conste o nome do artista, não é preciso enviar as informações.

“Vale ressaltar aos artistas que é suma importância a comprovação de atuação na área, como recortes de jornais, revistas, sites e outras formas que demonstrem apresentações” destaca Lindon Lopes, diretor-superintendente da Fundação Cultural.

Estão sendo solicitados os dados de todas as modalidades culturais: artistas plásticos, artesãos, Companhias de Folia de Reis, músicos e bandas, teatrólogos, associações culturais, bailarinos e dançarinos, capoeiristas, poetas e escritores, empreendedores culturais, gastronomia, produtores culturais, fotógrafos, iluminadores, figurinistas, sonoplastas, audiovisual, desenhistas, humoristas e design de moda.

Em caso de dúvidas, a Fundação Cultural pode ser contatada pelo (35) 3690-2703 ou pelo e-mail superintendencia@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural de Varginha