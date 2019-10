Inscrições Lei Municipal de Incentivo à Cultura terminam esta semana

Até sexta-feira (4), a Prefeitura de Varginha recebe as inscrições de projetos a serem beneficiados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura em 2020, tendo em vista os termos da Lei nº 4.525/2006 e do Decreto 4.147/2006.

Os grupos ou artistas interessados poderão apresentar projetos culturais em 12 áreas, como literatura, música, fotografias, artesanato, teatro, cinema, gastronomia, dentre outras. O valor do incentivo pode atingir R$ 32 mil.

O edital com todas as informações e exigências está disponível em www.fundacaoculturaldevarginha.com.br. Para fazer a inscrição, os interessados devem se dirigir ao Serviço Geral de Protocolo na Rua Presidente Antônio Carlos, nº 356, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. A inscrição de projetos será processada mediante a entrega do formulário padrão, da planilha orçamentária e da documentação exigida no edital.

Esclarecimentos e orientação técnica para o preenchimento do formulário padrão serão prestados pela Fundação Cultural e pelo COMIC – Conselho Municipal de Incentivo à Cultura, na Praça Matheus Tavares, 121 – Centro (antiga Estação Ferroviária), em dias úteis, no horário das 7h30 às 11h e das 13h às 17h ou pelo telefone (35) 3690-2700. Outras informações pelo e-mail comic@fundacaoculturaldevarginha.com.br.